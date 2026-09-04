Si è chiuso con esito positivo il collaudo finale dell’opera di riqualificazione e recupero dei locali e delle tribune dello stadio di piazza Cagliari 1970, finalizzata alla realizzazione di un Centro Fitness, uno degli interventi che contribuiscono a dare un nuovo volto alla cittadella sportiva di Porto Torres.

La conclusione dei lavori era stata certificata il 3 marzo scorso con l’assegnazione di ulteriori 30 giorni per il completamento di interventi marginali. Ma, a seguito delle forti piogge, si erano verificati problemi di infiltrazione nella copertura esistente, non prevedibili in quanto realizzata in lamierino impermeabile e calcestruzzo. Criticità che hanno richiesto i necessari lavori di impermeabilizzazione successivamente all’ultimazione delle opere, interventi che hanno comportato una modifica del contratto e del quadro economico.

L’appalto era stato affidato alla Mastio Giuseppe srl, con sede legale a Nuoro, che ha concluso definitivamente i lavori nell’aprile 2026 per un importo complessivo di circa 22.663 euro. Il collaudo statico finale con certificazione tecnica amministrativa è stato effettuato dall’ingegnere Carlo Antonio Marras. Le risorse del progetto definitivo dell’intervento, pari ad 1 milione e 495mila euro, derivano in parte da fondi Pnrr sugli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, per una somma pari a 745mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 158.533 euro, mentre 55mila euro rappresentano la quota di cofinanziamento da parte del Comune e 536.466 euro sono frutto di misure compensative.



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