Arrivano i primi provvedimenti contro le scorribande notturne di motorini e moto che percorrono a forte velocità alcune strade della città di Porto Torres. I carabinieri della Compagnia locale hanno emesso sanzioni nei confronti di numerosi trasgressori del Codice della Strada, spesso giovanissimi e a bordo di moto e motorini di piccola cilindrata. Durante l’estate diversi residenti avevano lamentato la situazione invivibile, si nel centro cittadino sia nelle periferie.

I motociclisti si erano fatti notare per comportamenti di guida pericolosi, velocità eccessive nei centri abitati e utilizzo di veicoli non omologati. Le pattuglie, impegnate nel controllo del territorio hanno intercettato numerosi comportamenti contrastanti con le normative che regolano la sicurezza stradale. Solo nell’ultimo periodo sono stati fermati frequentemente giovani utenti della strada dalla guida spericolata e non curanti della presenza degli altri veicoli e dei pedoni. In particolare un giovane è stato individuato mentre impennava nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Nei suoi confronti è scattato il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, la decurtazione di un punto dalla patente e una sanzione pecuniaria.

Ulteriori sanzioni sono state emesse per guida senza patente, con conseguente fermo della moto per tre mesi e una multa superiore ai duemila euro, con il rischio dell’arresto fino ad un anno in caso di recidiva nel biennio. Guida senza revisione,punita con multa e sospensione del veicolo e due sanzioni per guida di motorini non omologati alla circolazione stradale. Le multe per queste infrazioni ammontano ad un totale di 5.729 euro.

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