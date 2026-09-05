Porto Ferro, padre e figli in balìa delle correnti: salvati dai bagniniMomenti di paura per una famiglia durante il bagno in mare. Provvidenziale l’intervento del persona Vosma
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Ancora un intervento di salvataggio ieri mattina per i bagnini della cooperativa sociale Vosma sulla spiaggia di Porto Ferro, sul litorale di Sassari.
Nella giornata di ieri gli operatori Flavio Dore e Alessio Gallisai hanno notato una situazione di pericolo: un uomo era entrato in acqua per aiutare i suoi due figli, che si trovavano in difficoltà in un punto di corrente. I tre, cercando di nuotare per ritornare in acque più basse, non riuscivano a contrastare la forza della corrente che li spingeva al largo. I due bagnini, vista la situazione di panico, sono intervenuti tempestivamente con due rescue board, caricando prima i due ragazzi e, in un secondo momento, il padre, riportando tutti e tre in spiaggia sani e salvi. Nessuno ha riportato problemi fisici.
Un intervento che si aggiunge alla lunga serie di salvataggi che stanno caratterizzando l'estate a Porto Ferro, uno specchio acqueo con rischio di forti correnti anche quando il mare non è particolarmente agitato. Il servizio di salvamento a mare proseguirà fino al 13 settembre.