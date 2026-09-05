Una carcassa di delfino è finita sulla scogliera di Castelsardo. La segnalazione al Comune è giunta ieri mattina dalla Capitaneria di porto di Porto Torres che ha allertato gli enti competenti sulla presenza dell’esemplare di stenella, ormai priva di vita, spinta dalle correnti marine sugli scogli di Lu Bagnu. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Crama, Centro recupero animali marini, per una prima analisi sulle cause della morte, la misurazione della lunghezza e il peso. L’amministrazione comunale ha immediatamente allertato i volontari del Corpo volontari soccorso marittimo- protezione civile, per organizzare il recupero. Ieri mattina la carcassa dell'animale è stata quindi trasportata al porto dove è stata consegnata alla ditta Econova, autorizzata per lo smaltimento secondo quanto previsto dalle procedure. L'animale, viste le condizioni, risultava deceduto da alcune ore. I delfini, rinvenuti spiaggiati, spesso sono vittime delle imbarcazioni o attrezzature dei pescatori, incidenti che in gran parte dei casi possono avere conseguenze gravi.

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