Sassari, Abbanoa: guasto a una condottaDisagi in due quartieri
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Si rompe una condotta idrica a Sassari, due quartieri a secco.
Lo comunica Abbanoa riferendo sul guasto avvenuto stasera in corso Pascoli all'incrocio con via Nurra: «I tecnici del pronto intervento sono al lavoro per eseguire un intervento di riparazione sulla condotta di via Nurra, interessata da una perdita improvvisa. Per l'esecuzione delle operazioni e fino al completamento dell'intervento, occorrerà interrompere il flusso idrico sulla linea principale».
Le ricadute del guasto interesseranno i quartieri di Santa Maria Di Pisa e Latte Dolce dove potranno verificarsi «temporanee interruzioni dell'erogazione». Al momento non si prevede un orario certo di ripresa del servizio.