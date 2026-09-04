Polizia, il bilancio dell’estate alghereseParticolare attenzione è stata dedicata allo spaccio
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Ottomila persone identificate, oltre 2.700 veicoli controllati, 28 denunce e cinque arresti. È il bilancio dell’attività estiva della polizia del Commissariato di Alghero.
Secondo la Questura, l’intensificazione dei controlli ha contribuito anche a una drastica riduzione dei reati predatori nelle spiagge e nelle periferie.
Particolare attenzione è stata dedicata allo spaccio: tre persone sono state arrestate in flagranza in distinte operazioni, consentendo di interrompere un importante canale di approvvigionamento di droga destinata al mercato locale.
Denunciati anche due presunti responsabili di furti sulle auto nei parcheggi delle spiagge. Controlli anche in locali, strutture ricettive e discoteche, con sanzioni e la chiusura di un noto locale notturno privo delle previste autorizzazioni e condizioni di sicurezza. Quattro ulteriori misure di prevenzione sono al vaglio del Questore, tra cui un Daspo urbano.