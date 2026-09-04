Quattro furti in 2 settimane per un giovane nordafricano a Sassari. Ieri ha rubato un borsello e un paio di scarpe, dal costo di circa 42 euro, venendo fermato dai commessi nel centro commerciale “Le Porte di Sassari”.

Il 20enne tunisino ha sottratto i prodotti dal negozio Bershka per poi superare le casse e la barriera antitaccheggio. Non ha fatto però molta strada perché i dipendenti lo hanno bloccato mentre si allontanava dalla struttura commerciale. In seguito è avvenuto l’intervento della polizia locale che ha arrestato il giovane per furto. Stamattina si è tenuta l’udienza di convalida dove per l’extracomunitario, difeso dall’avvocato Marco Manca mentre il pm era Antonio Piras, il giudice Giancosimo Mura ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia locale tre volte a settimana. È il secondo fermo del 20enne che, tra il 22 e il 24 agosto, aveva, secondo le accuse, tentato e realizzato altri tre furti.

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