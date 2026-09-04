Un giovane di 32 anni, residente a Ittiri, è finito in manette per evasione, dopo aver violato per ben due volte la misura dei domiciliari per violenza domestica. Il giovane è stato arrestato, ieri mattina, dai carabinieri della Stazione di Ittiri in flagranza di reato con l'accusa di evasione e maltrattamenti in famiglia. Il 32enne era stato arrestato l’11 agosto scorso e l’autorità giudiziaria gli aveva imposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori. Tuttavia era ritornato a torturare i familiari, violando ancora una volta la misura cautelare. L’allontanamento è dalla propria abitazione era stato segnalato ai carabinieri dalla stessa vittima e da alcuni familiari, facendo scattare le immediate ricerche da parte dei militari della Stazione di Ittiri. Il giovane aveva tentato ancora di entrare nell'abitazione dei propri genitori. Raggiunto dai carabinieri è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali.

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