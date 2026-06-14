L’assessore all’Urbanistica del Comune di Ozieri, Luca Manca, ha diffidato le aziende impegnate nei lavori eseguiti nel territorio comunale, al corretto ripristino delle sedi stradali e delle pavimentazioni in corso. Un provvedimento preso in accordo con l'Ufficio tecnico e il servizio del comando della Polizia Locale, per affrontare le numerose criticità riscontrate nei ripristini stradali successivi agli interventi effettuati da diverse ditte e società private, operanti in città per la definizione dei vari Pnrr e altri finanziamenti, per il potenziamento, l'adeguamento e l'inserimento di nuove infrastrutture all'interno del patrimonio urbano.

L'esponente della giunta Peralta ha così formalmente diffidato le aziende interessate, affinché provvedessero con urgenza al corretto rifacimento delle strade, delle pavimentazioni bitumate e, in particolare, di quelle storiche in acciottolato, troppo spesso lasciate in condizioni non accettabili sotto il profilo della sicurezza, del decoro urbano e della tutela del patrimonio cittadino. A seguito di tale missiva sono pervenute numerose comunicazioni, sia verbali che scritte, da parte delle ditte coinvolte, preoccupate di non poter completare o proseguire le opere in assenza della definizione delle problematiche evidenziate dall'Amministrazione. Quindi sono già stati avviati incontri ufficiali e tavoli tecnici finalizzati a concordare sia la conclusione dei lavori ancora in corso, sia l'esecuzione dei ripristini definitivi nelle aree in cui gli interventi risultano formalmente ultimati. Richieste unilaterali avanzate dall'Assessorato competente per le quali non vi sono disponibilità di trattazione. L'obiettivo è quello di definire un quadro chiaro e dettagliato delle criticità presenti ed ottenere dalle aziende un preciso impegno ad intervenire per eliminare ogni situazione di degrado o incompletezza.

Nei prossimi giorni verrà predisposto un elenco dettagliato degli interventi da eseguire, con l'indicazione delle responsabilità e delle tempistiche concordate con le ditte interessate. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al rispetto delle procedure operative durante i nuovi scavi e i lavori di manutenzione e riparazione, soprattutto in presenza di condotte idriche e fognarie, affinché vengano garantiti adeguati standard igienico-sanitari, il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, nonché l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice della Strada per quanto concerne l'adeguata cartellonistica del caso.

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