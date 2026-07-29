Il volo di linea della Transavia Tunisi-Nizza ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Alghero, nel primo pomeriggio di oggi, per consentire i soccorsi a un passeggero colto da infarto durante il viaggio.

L'uomo, 69 anni, è stato soccorso in pista da un'ambulanza medicalizzata del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

(Unioneonline)

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