l’emergenza
29 luglio 2026 alle 21:55
Infarto in volo, atterraggio d’emergenza ad Alghero: uomo in terapia intensivaL'uomo in viaggio da Tunisi a Nizza con Transavia è stato soccorso in pista dal 118 e trasportato all'ospedale di Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il volo di linea della Transavia Tunisi-Nizza ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Alghero, nel primo pomeriggio di oggi, per consentire i soccorsi a un passeggero colto da infarto durante il viaggio.
L'uomo, 69 anni, è stato soccorso in pista da un'ambulanza medicalizzata del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata