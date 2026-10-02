Un investimento da 1,2 milioni di euro per completare il recupero del Forte della Maddalena e della Torre Garibaldi.

La Giunta di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per il restauro, il riuso e la rifunzionalizzazione dell’antica piazzaforte militare. Le risorse, di provenienza regionale, arrivano dal programma “Itinerari delle sette Città Regie della Sardegna”, progetto di valorizzazione culturale e turistica rilanciato con il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso giugno a Cagliari anche dal Comune di Alghero.

L’intervento interesserà circa mille metri quadrati non compresi nei precedenti lavori finanziati nel 2021 con risorse Pnrr. Una parte è adiacente all’area già restaurata, mentre l’altra, separata dalla scalinata che conduce al porto, comprende la Torre Garibaldi. Il progetto prevede la bonifica ambientale, il consolidamento strutturale, il rifacimento di finiture e pavimentazioni, interventi sulle volte e sulle creste murarie, nuovi arredi urbani e un impianto di illuminazione architettonica. Le opere saranno realizzate in continuità con quelle già eseguite e secondo le prescrizioni della Soprintendenza.

«Continuiamo il percorso avviato con la Regione che ci permette, con un finanziamento complessivo di 3,9 milioni, di recuperare beni dall’inestimabile valore della nostra città murata», sottolinea Cacciotto. «Gli uffici stanno predisponendo tutte le fasi necessarie - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro - per arrivare quanto prima all’appalto e restituire alla città un pezzo importante della sua storia».

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