Allargare il perimetro territoriale dell’istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea” per rafforzare l’autonomia scolastica di Castelsardo. È l’obiettivo del Comune alla base della proposta portata all’attenzione della conferenza territoriale che si è svolta ieri, primo ottobre, in Sala Sciuti, a Sassari. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha chiesto di inserire nel Piano di programmazione della rete scolastica 2027/2028 il trasferimento delle sedi distaccate delle scuole di Valledoria, oggi in capo all’istituto comprensivo di Badesi. La fattibilità del trasferimento è da ricercare nelle linee guida regionali, che prevedono percorsi di riorganizzazione per armonizzare la rete scolastica con il nuovo assetto territoriale. Oggi le scuole di Valledoria, che fa parte della città metropolitana di Sassari e dell’Unione dei Comune del Nord Ovest insieme a Castelsardo, fanno parte dell’istituto di Badesi, che fa invece parte nella nuova Provincia della Gallura Nord-est Sardegna. Di qui la proposta avanzata dalla sindaca Tirotto che, da un lato va nella direzione dell’armonizzazione richiesta dalle linee guida regionali e dall’altro contribuisce a consolidare l’istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea”, considerato anche il fatto che a partire da quest’anno scolastico in corso, Castelsardo ha perso i plessi di Osilo, aggregati all’istituto “Pertini-Biasi” di Sassari. L’istituto comprensivo castellanese presenta già una consolidata dimensione sovracomunale, comprendendo, oltre ai plessi ubicati a Castelsardo, quelli dei Comuni di Nulvi e Sedini e accogliendo altresì gli alunni residenti nel Comune di Tergu, nel cui territorio non sono presenti né la scuola primaria né la scuola secondaria di primo grado. «Il nostro obiettivo primario – sottolinea la sindaca Tirotto – è la tutela del territorio e la preservazione dell’autonomia dell’istituto comprensivo “Eleonora d'Arborea”, in una ottica di prospettiva futura. Di fronte al costante calo demografico e alla denatalità che purtroppo interessano i prossimi anni, era doveroso individuare una soluzione strutturale e sostenibile. L’aggregazione dei plessi di Valledoria – comune con cui condividiamo l’appartenenza all’Unione dei Comuni del Nord Ovest Sardegna – rappresenta una risposta coerente e lungimirante per stabilizzare la nostra offerta formativa, difendere i servizi scolastici locali e continuare a garantire ai nostri ragazzi una scuola radicata, forte e di qualità».

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