I carabinieri del nucleo investigativo di Sassari hanno arrestato ieri all'alba un 26enne condannato in via definitiva a 10 anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al 2021 e 2022, quando il condannato, insieme con un coetaneo, aveva abusato sessualmente di una ragazza della stessa età, e pochi mesi dopo l'accusa di violenza era stato trovato in possesso di droga per finalità di spaccio.

Il giovane è stato condannato dal Tribunale di Sassari, condanna parzialmente riformata in seguito dalla Corte d'appello. Ieri i carabinieri lo hanno arrestato a casa della madre: il 26enne non ha opposto resistenza e si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali per scontare la pena.

(Unioneonline)

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