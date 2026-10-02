Prima scuola d’Italia e d’Europa ad avere un Campo Volo per droni autorizzato. È l’Istituto Agrario “N. Pellegrini” di Sassari che, proprio oggi, ha inaugurato lo spazio Uas, Unmanned aircraft system (sistema aereo senza pilota), lungo una giornata in cui sono state consegnate delle borse di studio agli studenti e, in seguito, si è illustrato il progetto “Fai volare la tua scuola”.

Il Laboratorio Droni consentirà agli allievi di avvicinare la tradizione agricola a quanto richiesto dall’Agricoltura 4.0, dalla digitalizzazione e dalla transizione tecnologica, sperimentando le varie fasi di una missione Uas, acquisendo conoscenze su pilotaggio, pianificazione, e gestione del rischio.

«Il drone è una leva di apprendimento- spiega il dirigente dell’Istituto Paolo Acone- Una palestra emozionale per una didattica induttiva che parte da una spinta emozionale e conduce alla comprensione dei principi fisico-tecnici-informatici necessari». Le finalità di queste conoscenze si traducono nell’ambito agrario e ambientale, dal monitoraggio delle colture all’osservazione del territorio, dalla fotogrammetria all’acquisizione e interpretazione dei dati e applicazioni di agricoltura di precisione. Un percorso che la scuola sta portando avanti con “Skillonline”.

«I ragazzi hanno già una manualità grazie all’X-Box e alla playstation- riferisce un istruttore- ma il rapporto, rispetto a un videogioco, è molto diverso. Perché con il drone, la relazione non è diretta ma occorre un altro punto di vista».

Sono diversi i droni a disposizione, come il T 50, che può arrivare ai 45 kmh, e il cui peso è 52 kg, batteria inclusa, e, al massimo carico, arriva a 92. Capace di manovre quanto un elicottero, può essere utilizzato nei campi, ad esempio per la semina, risparmiando sui tempi di intervento e agendo anche in condizioni climatiche che, magari, potrebbero rendere impossibile utilizzare un trattore.

«Il Campo Volo- continua Acone- è aperto a tutte le scuole del territorio e anche alle forze dell’ordine, con cui si stabilirà una convenzione». Stamattina erano presenti sia i carabinieri che la guardia di Finanza, i vigili del fuoco, la polizia locale, così come esponenti di Agris, Laore, Argea, Cnr, Its Tags e dell’università. A coordinare il Laboratorio Droni, con la supervisione del dirigente Paolo Acone come Accountable Manager, è la prof.ssa Asia Spigno, responsabile del laboratorio e del percorso progettuale. A supporto delle attività è stato costituito il team composto dai professori Maria Giovanna Baldinu, Giuseppe Milia, Gavinuccio Deiana. A questo gruppo si aggiungono, per l’anno scolastico 2026/2027, i nuovi piloti Gabriele Giua e Giovanni Lai.

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