Incidente mortale oggi intorno alle 12.30 nel territorio di Sassari, sulla ex 131 al km 222, all’altezza di Monte d’Accoddi. Un cinquantunenne ha perso la vita dopo che, alla guida della sua auto, è andato a sbattere autonomamente contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Emanuele Sorci, residente a Porto Torres. Il guardrail a seguito dello scontro è stato completamente divelto.

Soccorso mentre era ancora cosciente, Sorci ha poi perso la vita all’ospedale Santissima Annunziata, durante l’intervento chirurgico per guarire i gravi traumi riportati nello schianto. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia locale di Sassari e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada.

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