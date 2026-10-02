Medici di base in “trasferta” nel centro cittadino di Porto Torres, una procedura annunciata dalla Asl di Sassari e dal sindaco Massimo Mulas per che trova conferma nel piano di riorganizzazione dei servizi di assistenza sanitaria.

Quattro i medici di Medicina generale che lasciano il poliambulatorio di Andriolu per avvicinarsi ai cittadini e trasferirsi al centro, negli ambulatori di piazza Garibaldi 16, dal prossimo martedì 5, nello stabile di proprietà dell’amministrazione comunale, concessi in comodato d’uso gratuito alla Asl di Sassari per attività sanitario.

Il trasferimento, oltre ad avvicinare il servizio di assistenza primaria al centro della Città, consente di alleggerire il carico di utenza che grava sul poliambulatorio di Andriolu. A questi si aggiunge anche il medico di base Angelo Maccone Noguera anche lui in piazza Garibaldi.

I colleghi sono Soraya Deiana, la dottoressa operativa dal lunedì, dalle ore 16.30 alle 18.30; martedì e mercoledì, dalle 9 alle 13; giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30; venerdì, dalle 9 alle 11;

Andrea Guccione in servizio lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30; mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 11.30; la dottoressa Virginia Rocchi, il lunedì e martedì, dalle 9.30 alle 11.30; mercoledì, dalle ore 8.30 alle 11; giovedì, dalle ore 14.30 alle 17; venerdì, dalle ore 14 alle 15; il medico Dino Nota, lunedì e giovedì, dalle ore 10 alle 13; martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle 19.

Dalla giornata di ieri, nell’ambito 1.2 del Distretto di Sassari, ha inoltre preso servizio Maccone, nuovo medico di medicina generale con incarico a tempo determinato e ambulatorio.

Gli 8 medici che garantiscono l’attività degli ambulatori Ascot, dedicata ai pazienti sprovvisti di medico di medicina generale, resteranno invece ad Andriolu.

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