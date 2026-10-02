Scomparso il busto in bronzo di Enrico Costa dal cimitero di Sassari. Ne dà notizia il sito “Cimitero monumentale”, informando sull’accaduto di cui ci si è accorti nel corso di un sopralluogo in vista dell’evento “Passeggiata della memoria”, a cura dell’associazione Quiteria, in programma domani.

Un’occasione dedicata ai personaggi che hanno reso grande la città come il celebre scrittore, archivista e giornalista sassarese, autore tra l’altro de “Il muto di Gallura”. Il busto però era assente dalla sua tomba, sottratto dai soliti ignoti.

«Vedere violata la memoria di chi ha dedicato la vita a Sassari fa male- viene scritto sui social- È l’ennesimo pezzo di storia portato via per pochi soldi».

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