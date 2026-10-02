Un investimento da 150mila euro per la conservazione e la valorizzazione del parco dei Petroglifi di Cheremule, con particolare attenzione all’area archeologica di Museddu. La giunta comunale ha approvato il 17 settembre il progetto di fattibilità tecnico-economica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) revisionato sulla base delle indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

L’intervento riguarda il restauro delle domus de janas e la riqualificazione dell’area archeologica. Il progetto era stato sottoposto alla Soprintendenza, che nel gennaio scorso aveva espresso un parere favorevole di massima indicando modifiche e integrazioni.

L’obiettivo è intervenire su uno dei principali siti archeologici del territorio comunale, con opere orientate alla conservazione delle strutture e alla riqualificazione dell’area, nel rispetto dei vincoli storico-archeologici presenti.

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