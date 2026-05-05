Chilivani, frazione di Ozieri, ospiterà domani, mercoledì 6 maggio alle 11.30, il primo di tre incontri territoriali promossi dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per la presentazione del nuovo portale telematico consortile e del nuovo sistema di riscossione.

«Si tratta di tre incontri molto importanti, utili a far conoscere quello che è stato il percorso di innovazione dei servizi, finalizzato al miglioramento del rapporto con i consorziati, alla semplificazione delle procedure amministrative e ad una gestione sempre più efficiente, trasparente e accessibile», spiega il presidente del Consorzio di Bonifica, Toni Stangoni. Sono incontri rivolti agli utenti, alle imprese agricole e ai portatori di interesse, con l’obiettivo di illustrare le principali novità introdotte e promuovere un momento di confronto diretto con il territorio. Al centro le principali innovazioni introdotte dall’Ente, con particolare riferimento al nuovo portale telematico consortile, alla riorganizzazione delle attività di riscossione e dei relativi strumenti operativi, ai benefici attesi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza, nonché alle modalità attraverso cui utenti e consorziati potranno formulare osservazioni, proposte e suggerimenti utili al costante miglioramento dei servizi.

Dopo l'incontro di domani 6 maggio nella sede del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, in via dei Ferrovieri numero 1 a Ozieri – Chilivani, il prossimo si terrà il 13 maggio alle 18 nel Comune di Santa Maria Coghinas; il terzo il 26 maggio alle 11 e 30 – nella sede consortile di Perfugas, nella zona Industriale.

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