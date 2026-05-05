Il Comune di Porto Torres ha accolto l'invito dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) a illuminare di rosso il Palazzo del Marchese di San Saturnino, la sera tra l'8 e il 9 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e delle Mezzaluna rossa, per sottolineare l'impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari che operano al servizio della comunità con l'obiettivo di alleviare la sofferenza umana.

In tutto il mondo i Comitati CRI e le Amministrazioni comunali aderiscono all'iniziativa, valorizzando il rapporto sempre più stretto che unisce la Croce Rossa e i territori nelle attività di vicinanza e supporto ai più fragili. Il colore rosso contraddistingue i tre simboli del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: la croce rossa, la mezzaluna rossa e il cristallo rosso che, in caso di guerre o di conflitti armati, tutelano il personale sanitario civile e militare, il materiale umanitario, gli ospedali e le ambulanze, rendendoli immediatamente riconoscibili anche a distanza.

Domenica 10 maggio, invece, il Palazzo del Marchese sarà illuminato di viola per la Giornata Mondiale del Lupus Eritematoso Sistemico.

Il Comune turritano aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione “Accendiamo i riflettori sul Lupus”, promossa a livello internazionale dalla World Lupus Federation e, in Italia, dal Gruppo LES Italiano ODV e dalla Società Italiana di Reumatologia, per esprimere vicinanza e solidarietà alle persone affette da Lupus Eritematoso Sistemico, una malattia autoimmune cronica, spesso invalidante e ancora poco conosciuta, che colpisce 4,9 persone su 100.000 ogni anno, di cui 9 su 10 sono giovani donne.

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