«La pace è il bene più prezioso di ogni popolo e va difesa sempre», affermano dal direttivo della sezione ANPI “Marisa Musu” di Alghero. La Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, ripudia la guerra e sostiene la pace e la giustizia tra le nazioni. Di fronte alla tragedia palestinese, con migliaia di vittime civili e distruzioni che somigliano a un genocidio, l’ANPI di Alghero «condivide e sottoscrive l’appello per Alghero città solidale con la Palestina» e invita «associazioni, partiti, sindacati e cittadini a unirsi per chiedere pace e giustizia in una terra martoriata».

L'ANPI ha dunque aderito e sottoscritto la lettera-appello “Alghero città solidale con la Palestina”, inviata da numerose associazioni locali al sindaco e al presidente del Consiglio comunale.

© Riproduzione riservata