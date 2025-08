Un inizio di agosto positivo per la Grotta di Nettuno di Alghero nonostante l’aumento del biglietto.

Analizzando i dati del fine settimana dall’1 al 3 agosto e confrontandoli con lo stesso periodo del 2024 (2-4 agosto), emerge un incremento del 10% di presenze.

Risultati soddisfacenti anche per i musei cittadini: il Museo del Corallo, nonostante gli adeguamenti tariffari, ha registrato 326 visitatori contro i 320 dello scorso anno (+2%), mentre il Museo Archeologico è passato da 185 a 152 presenze (-18%). In entrambi i casi, però, le entrate economiche sono cresciute in modo significativo: +48% per il Museo del Corallo e +28% per il Museo Archeologico.

«La crescita – sottolineano dalla Fondazione – è frutto di un impegno condiviso che vogliamo riconoscere pubblicamente».

Il presidente Graziano Porcu ha voluto ringraziare tutti i dipendenti, gli operatori delle cooperative per la collaborazione nella definizione delle tariffe, il Parco di Porto Conte per il nuovo parcheggio gratuito “La Stalla” e il servizio navetta, gli operatori informatici che hanno supportato gli adeguamenti tecnologici, e la Ditta Cattogno che, in occasione del maltempo di domenica 3 agosto, ha messo a disposizione mezzi terrestri sostitutivi delle motonavi, garantendo così la visita a numerosi turisti e salvaguardando gli incassi.





© Riproduzione riservata