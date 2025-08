«Fin dal primo giorno dal nostro insediamento siamo stati accusati di voler smantellare Secal. Oggi che l’abbiamo rafforzata, dotandola di personale, strumenti e autonomia operativa, ci accusano del contrario. La verità è semplice: i tributi locali vanno riscossi, perché senza entrate ad Alghero non ci potranno essere servizi all'altezza».

Così risponde l'assessore alle Finanze Enrico Daga in merito alle polemiche sui pignoramenti dei conti correnti di numerosi cittadini morosi. «Secal, che in passato era stata limitata delle funzioni per cui è nata, e ridotta a spettatrice, oggi comincia a fare il suo dovere. Non si colpiscono le famiglie in difficoltà, si ristabilisce un principio, ovvero, chi può deve pagare, chi non può sarà aiutato: l'amministrazione con i suoi servizi sociali non lascerà indietro nessuno», assicura Daga.

«È questo il senso di una comunità giusta, non la propaganda di chi pensa che si possa governare per slogan. Se tutti pagano il giusto, ciascuno pagherà meno».

© Riproduzione riservata