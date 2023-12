Altre buone notizie per il comune di Ozieri che ha ottenuto 200mila euro dalla Regione per il completamento del centro di equitazione a Chilivani.

«Al consigliere Piero Maieli, spesso ospite gradito ed attento delle varie manifestazioni che si sono svolte nel corso degli anni e che si è reso disponibile a far proprie le esigenze che gli sono state rappresentate - ha dichiarato il sindaco Marco Peralta -, l’amministrazione comunale ha fatto presenti le problematiche relative alla struttura coperta, il cui appalto è stato risolto con un accordo transattivo con la ditta appaltatrice per problemi di varia natura. A causa della suddetta risoluzione, le attività di completamento della struttura in questi mesi si erano arenate, con conseguenze negative sia in termini di utilizzo per i tanti appassionati dell’equitazione, sia in termini di programmi ed organizzativi, stante l’incertezza dei tempi di completamento».

«Questo ulteriore contributo - ha concluso il primo cittadino - permetterà a questa nobile arte di crescere ulteriormente, con il completamento della struttura che permetterà l’omologazione dell’impianto da parte della federazione. Ciò permetterà lo svolgimento di concorsi più frequenti e di maggior rilievo, creando una potenziale maggiore attrattiva per nuovi appassionati e sponsor e nel contempo, all’amministrazione, di concentrarsi sulla sistemazione di altre strutture pubbliche che presentano ancora diverse problematiche».

