Un uomo di 56 anni è rimasto ferito dopo essere caduto all’interno di un pozzo. L’incidente è accaduto ad Ozieri nel pomeriggio, quando l’uomo si è seduto sulla struttura che copriva il pozzo.

Il cedimento improvviso lo ha fatto precipitare all’interno.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine. Due le ambulanze del 118 di Ozieri, intervenute insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco e al nucleo specializzato SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) del comando di Sassari. Sul posto anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per dare supporto, con i carabinieri la Polizia di Stato per i rilievi e accertare la dinamica. Le operazioni di recupero sono state piuttosto complesse e l'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Ozieri.

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