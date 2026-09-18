Un boato improvviso ha scosso il quartiere di Sant'Agostino, ad Alghero, intorno alle 19.30. Un'esplosione si è verificata all'interno di un'abitazione in via Porrino, probabilmente a causa di una fuga di gas mentre un giovane addetto era impegnato nell'installazione di una bombola.

Il ragazzo ha riportato lievi ustioni ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Alghero. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Fortunatamente non risultano altre persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione, e gli agenti del commissariato di polizia. La polizia locale ha collaborato nella gestione della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, nell'ambiente si sarebbe accumulato del gas e sarebbe bastata una scintilla a innescare la deflagrazione. Il fragore è stato avvertito in tutto il quartiere popolare, provocando momenti di grande apprensione. Numerosi residenti si sono precipitati in strada per capire cosa fosse accaduto.

Non è la prima volta che via Porrino è teatro di un episodio simile. Nel 2023, proprio nella stessa strada, una bombola del gas era stata scaraventata giù dal balcone di un'abitazione, come un siluro, in seguito a un principio d'incendio scoppiato su un terrazzino. Un precedente che torna alla memoria dei residenti dopo la paura di questa sera.

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