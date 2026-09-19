La comunità di Cargeghe si prepara ad accogliere la Sagra della mela cotta. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si terrà domenica 27 settembre nello splendido scenario di Largo Nazario Sauro. Cargeghe, un luogo di straordinaria ospitalità, è un custode attento della biodiversità e delle tradizioni autentiche del territorio.

Questa sagra celebra il legame profondo tra la comunità, l'agricoltura locale e la cultura sarda. Il programma prevede alle 10.30 l’evento su Ambiente, futuro e arte, un incontro culturale su "Le mele della biodiversità del territorio". Un importante momento di confronto sulla tutela della biodiversità agricola sarda, con l'intervento dell’agronomo Giampaolo Usai (Laore Sardegna).

Seguirà "Un Albero per il Domani" con la consegna di una pianta di melo da tutelare ai bambini di Cargeghe, per crescere insieme nel rispetto della natura. In programma il taglio del nastro per il nuovo murales comunale, una straordinaria opera d'arte urbana realizzata da Nicola Santoro che arricchisce il patrimonio visivo del paese. Alle 13 appuntamento con la tradizione a tavola, il gusto autentico incontra la tradizione con un menù speciale pensato per esaltare i sapori locali. La giornata sarà animata dalle note e dall'energia de I Ramses che porteranno in piazza la grande musica folk sassarese con Stefano, Dario, Giuseppe e Fabio.

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