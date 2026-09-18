Muros ricorda i suoi caduti della Grande Guerra, con una cerimonia sul Monte Zebio, situato a Nord del centro abitato di Asiago (Veneto) per onorare la memoria del compaesano Giovanni Vittorio Merella. Questa mattina gli assessori Roberta Pinna e Tonino Lubinu, in rappresentanza del Comune di Muros, sono partiti alla volta del Monte Zebio, per partecipare alla cerimonia di commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Un momento solenne di memoria e di riconoscenza, per rendere omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, tra cui il soldato Merella Giovanni Vittorio, nato a Muros il 29 novembre 1892 e caduto sul Monte Zebio il 13 luglio 1916. A distanza di 110 anni dalla sua morte, il suo nome continua a vivere nella memoria della ncomunità sarda.

«Essere presenti oggi sul Monte Zebio significa portare con noi il saluto e la gratitudine di tutti i cittadini di Muros, stringendoci idealmente alle famiglie di quei giovani che, in un tempo così drammatico, hanno dato la vita per il nostro Paese», ha detto il sindaco Federico Tolu. «La memoria non è soltanto il ricordo del passato, ma un impegno per il futuro. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Muros, un sentito ringraziamento agli organizzatori della cerimonia e a tutti coloro che custodiscono e tramandano il ricordo dei Caduti».

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