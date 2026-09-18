Questa mattina ha preso ufficialmente avvio a Uri il progetto di Servizio Civile Universale “Una biblioteca per tutti”, che vedrà impegnati per i prossimi dodici mesi quattro giovani volontari uresi: Nicoletta, Cristiana, Roberto e Serena. I quattro volontari sono stati accolti da Giovanna Loriga Tonzanu, la bibliotecaria, nella Biblioteca comunale di Uri "Giovanni Maria Cherchi" sede del progetto, e successivamente li ho accolti nel Comune di Uri insieme all’assessora Elisabetta Cirroni che ne ha seguito i primi passi, dai componenti della Giunta comunale e dal presidente del Consiglio. Nel corso del primo incontro è stato illustrato nel dettaglio il progetto che, già nel titolo, racchiude la propria essenza: fare della cultura un patrimonio realmente accessibile a tutti. Da tanti anni la Biblioteca rappresenta il polo culturale della comunità di Uri. Un luogo che non è soltanto spazio per il prestito e la consultazione del patrimonio librario e documentale, ma anche un punto di incontro, di crescita e di partecipazione. “Una biblioteca per tutti” nasce infatti con l’obiettivo di andare oltre la dimensione tradizionale del servizio bibliotecario, promuovendo momenti di aggregazione, occasioni di incontro intergenerazionale, attività di promozione della lettura, conoscenza e promozione del territorio in chiave turistica e valorizzazione del patrimonio culturale.

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