Dopo la sigla del patto d’amicizia a Bran lo scorso giugno, l’Amministrazione rumena di Bran è stata ospitata a Santa Maria Coghinas dal sindaco Pieruccio Carbini e dall’ amministrazione comunale per suggellare il sodalizio territoriale.

Una cerimonia importante poiché concretizza l’intento delle comunità di ragionare insieme sulle relazioni dei due paesi, creando un ponte culturale e turistico, alla scoperta di territori molto diversi e proprio per questo attrattivi.

Questa mattina alle 11, nell’aula consiliare si è tenuta la solenne sottoscrizione del “Patto di Amicizia” a firma di Pietro Carbini, sindaco di Santa Maria Coghinas e Ioan-Cosmin Feroiu, sindaco di Bran, accompagnati dalle relative delegazioni.

Un momento emozionante che racchiude un lavoro importante di relazioni e volontà politiche chiare, sulla linea dello sviluppo turistico dei due paesi. Situata nel cuore della Transilvania, la città di Bran è una delle mete storiche più famose della Romania, celebre in tutto il mondo per il suo maestoso Castello trecentesco legato al mito di Dracula.

L'atto ufficiale rappresenta un momento istituzionale e simbolico fondamentale, volto a sancire l’avvio formale di un percorso di proficua collaborazione, interscambio culturale e sviluppo turistico tra le due comunità.

«La sottoscrizione di questo Patto di Amicizia, avvenuta ufficialmente davanti al nostro Consiglio Comunale, segna una data storica per Santa Maria Coghinas. Questa firma non è soltanto un atto formale, ma l'inizio di un legame concreto che unisce due comunità diverse con gli stessi obiettivi: abbattere i confini europei», ha dichiarato con orgoglio il sindaco di Santa Maria Coghinas.

«Poter mostrare alla delegazione rumena le nostre eccellenze, la devozione della nostra Festa Patronale e le meraviglie della nostra terra, da Castelsardo ad Alghero, getta basi solide per futuri progetti turistici e scambi culturali che valorizzeranno i nostri rispettivi territori».

Il sindaco di Bran, che ha espresso profonda gratitudine per l'accoglienza: «Siamo profondamente onorati di aver siglato questo accordo istituzionale in un clima di così forte amicizia e rispetto reciproco. Questo gemellaggio apre un canale di cooperazione internazionale prezioso, unendo la vocazione turistica della Transilvania a quella del nord Sardegna. L'accoglienza calorosa che abbiamo ricevuto, la bellezza dei vostri borghi e la profondità delle vostre tradizioni ci confermano che Bran e Santa Maria Coghinas sapranno costruire insieme straordinarie opportunità di crescita e di scambio per le nostre cittadinanze».

La delegazione rumena, composta da figure istituzionali e alte autorità territoriali, sarà accompagnata in questi giorni alla scoperta del patrimonio identitario, storico e paesaggistico del nord dell’isola.

Tra le tappe il suggestivo borgo medievale di Castelsardo affacciato sul Golfo dell’Asinara e Porto Cervo, nel cuore pulsante della Costa Smeralda. Domenica 20 settembre la delegazione rumena parteciperà attivamente ai momenti più significativi della Festa Patronale di Santa Maria Coghinas per poi rientrare in Romania lunedì 21, dopo un breve tour nella città di Alghero.





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