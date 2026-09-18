Dal singolo appuntamento a una strategia capace di generare turismo, valorizzare le tradizioni e sostenere le imprese.

È questo il percorso tracciato dal Mirabilia Day, l'iniziativa organizzata dalla Camera di commercio del Nord Sardegna e da Isnart, che si è conclusa oggi ad Alghero, riunendo gli enti camerali in un laboratorio nazionale dedicato al futuro del turismo culturale.

I numeri confermano il peso economico del settore. Secondo le indagini dell'Osservatorio sull'Economia del Turismo di Unioncamere-Isnart, nel 2025 circa il 10 per cento dei turisti ha scelto una destinazione principalmente per partecipare a una manifestazione, soprattutto culturale o folkloristica.

Una tipologia di visitatore che spende mediamente 107 euro al giorno, esclusi viaggio e alloggio, contro i 96 euro del turista medio. La cifra sale a 109 euro per gli stranieri e raggiunge i 121 euro tra i Baby Boomers. Da questi dati prende forma l'obiettivo del confronto algherese: superare la logica degli eventi isolati per costruire una politica strutturata, capace di misurarne l'impatto economico e turistico.

Alla mattinata, moderata da Giovanni Rodia, responsabile della comunicazione di Unioncamere, hanno partecipato, tra gli altri, l'assessora al Turismo del Comune di Alghero Ornella Piras, il presidente della Camera di commercio del Nord Sardegna Stefano Visconti e Angelo Tortorelli, consigliere Isnart per Mirabilia. «Il turismo è un motore fondamentale dell'economia italiana: genera complessivamente oltre 200 miliardi di euro, pari al 9,6 per cento del Pil, e dà lavoro a quasi un italiano su sette», ha sottolineato il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli, evidenziando la necessità di valorizzare anche i territori meno presenti nei grandi circuiti turistici attraverso offerte coordinate e strategie di marketing mirate.

Al centro del confronto anche Destinazione, il disciplinare nazionale elaborato da Isnart per valutare gli eventi in chiave turistica. Il modello utilizza l'indice InVITE, che misura l'attrattività, l'impatto turistico e la capacità dei territori di integrare le manifestazioni in una strategia di sviluppo.

Un'impostazione che trova già applicazione nel Nord Sardegna attraverso Salude&Trigu, il network promosso dalla Camera di commercio per mettere in rete gli eventi identitari e costruire un calendario coordinato. «Il Nord Sardegna ha tutte le carte in regola per affermarsi come destinazione turistica d'eccellenza in ogni periodo dell'anno», ha dichiarato Stefano Visconti. «Iniziative come Salude&Trigu dimostrano come la sinergia tra cultura, identità e promozione possa fare la differenza per destagionalizzare i flussi».

Il presidente ha inoltre richiamato il lavoro avviato con società aeroportuale, Comuni e associazioni di categoria per costruire una destinazione turistica integrata, sostenibile e capace di valorizzare il patrimonio naturalistico e storico del territorio. Durante il Mirabilia Day sono state messe a confronto esperienze differenti, dalla Discesa dei Candelieri al Palio di Siena, dal Giordano International Opera Festival al Tocatì di Verona, fino al Festivalfilosofia, a Matera Capitale Europea della Cultura e ai progetti dedicati alla transumanza e al cineturismo.

Il filo conduttore è la volontà di trasformare gli eventi da semplici appuntamenti in strumenti permanenti di sviluppo, capaci di rafforzare l'identità dei territori, attrarre visitatori anche fuori stagione e generare nuove opportunità economiche.

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