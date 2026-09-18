Si allungano a Sassari i tempi per riparare il guasto sull'acquedotto Coghinas 2. Lo comunica l'Enas, Ente acque della Sardegna, informando che bisogna sostituire un tratto di condotta. Per questo motivo resterà sospesa fino a domani pomeriggio l’alimentazione di acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (Sassari) e Monte Agnese (Alghero). L'Ente sta dando una parziale alimentazione d’emergenza dal Cuga e dalla Traversa La Crucca. Non potrà sopperire all'intero fabbisogno ma permetterà, attraverso le chiusure dell’erogazione, di accumulare scorte durante la notte e ripristinare il servizio nella mattina di domani. Abbanoa è al lavoro sull'emergenza con una task force specifica e si mantiene in stretto contatto con i sindaci e le strutture sensibili. Intanto, per quanto riguarda Sassari, si sta potenziando la produzione di acqua dal potabilizzatore di Bidighinzu mentre a Porto Torres l’erogazione è garantita grazie alla fornitura dai pozzi locali. A Stintino, invece, le scorte dei serbatoi dovrebbero essere sufficienti per evitare interruzioni a eccezione dell’agro. Le chiusure previste per Sassari sono, da questo pomeriggio fino alle 8 di domani mattina e dalle 15 di domani pomeriggio fino alle 8 di domenica mattina, nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna).

Nelle zone servite dal serbatoio di via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure dell’erogazione stasera e domani dalle 22 alle 8 del giorno successivo. Nessuna interruzione nelle zone rifornite dal serbatoio Quota 300 di Serra Secca (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi) e nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca (Li Pinti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali).





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