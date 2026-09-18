Il Comune di Ossi procede verso l'affidamento dei lavori per il completamento degli asfalti della viabilità del centro abitato e la sicurezza stradale, un intervento dal valore complessivo di 500 mila euro. Il piano nasce da un progetto esecutivo approvato e successivamente aggiornato dall'amministrazione comunale e punta a migliorare la qualità della mobilità e la sicurezza della circolazione a Ossi.

Con la determinazione del settore tecnico del 17 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) è stato approvato il verbale della gara d'appalto. A risultare prima in graduatoria è stata la Ecotekna Srl di Fonni.

L'importo complessivo dell'intervento resta fissato in 500 mila euro. L'affidamento non è ancora definitivo: il Comune dovrà procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa. Solo dopo l'esito positivo dei controlli sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

(Unioneonline/En.Ne.)

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