Il Comune di Ozieri avvia una ricognizione dei danni subiti a seguito degli incendi che hanno interessato il territorio nel mese di giugno scorso. I cittadini e le imprese che hanno subito danneggiamenti ad abitazioni e beni mobili, mezzi e autoveicoli, attività economiche e produttive (strutture, macchinari e attrezzature, scorte), impianti esterni, terreni e colture, capi di bestiame o animali da compagnia potranno comunicare al Comune di Ozieri l’entità di tali danni, con descrizione e stima, mediante la compilazione di un modulo entro e non oltre le ore 12 del 28 luglio 2025. Tale ricognizione, di carattere preliminare, è finalizzata a una prima quantificazione dei danni, che sarà utile per fornire alla Regione ed alla Protezione Civile informazioni di massima sui danni subiti.

Le domande di finanziamento si potranno presentare solo successivamente, qualora pervenissero dalla Regione Sardegna degli stanziamenti per i ristori e si procedesse alla pubblicazione di bandi specifici.istanze possono essere presentate direttamente al protocollo dell’ente o per via telematica agli indirizzi protocollo@comune.ozieri.ss.it o protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it.

