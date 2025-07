Squadre di operai di Abbanoa al lavoro nel Comune di Florinas per realizzare un nuovo pozzo utile a incrementare l’alimentazione del centro urbano, attualmente servito esclusivamente da sorgenti che in questo periodo di siccità sono particolarmente in crisi.

La mancanza di una possibile alimentazione da un potabilizzatore ha convinto i tecnici di Abbanoa della necessità di realizzare un nuovo pozzo in tempi rapidi.

Un intervento fortemente voluto dal sindaco Enrico Lobino, allarmato da tempo dalla situazione delle sorgenti e autorizzato in tempo record grazie alla collaborazione del commissario straordinario della Città Metropolitana Gavino Arru, il nuovo pozzo dovrebbe garantire un approvvigionamento sufficiente a mettere in sicurezza il servizio idrico di Florinas.

Gli scavi sono iniziati oggi nella località S’Ena dove sono presenti altri pozzi a servizio di privati, cosa che rende altamente probabile un emungimento di quantità tale da soddisfare il fabbisogno del paese. I lavori dovrebbero durare circa 10 giorni e dopo la necessaria analisi di conformità al consumo umano, l’acqua verrà collegata al serbatoio e alla rete cittadina.

«Un intervento importante e fortemente voluto dall'amministrazione che risolve in parte la crisi profonda delle sorgenti», commenta il sindaco di Florinas Enrico Lobino. Che aggiunge: «Ci vogliono ancora alcuni interventi strutturali che aiuteranno concretamente alla risoluzione della distribuzione del bene prezioso che è l'acqua. Ringrazio il Commissario Gavino Arru per la celerità delle autorizzazioni e il Cda di Abbanoa che ha ascoltato le richieste di Florinas. ringrazio anche i miei cittadini che con pazienza hanno sopportato più di un anno di razionamenti idrici».

