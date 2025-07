Automobili sotto attacco nel quartiere di Monte Rosello Alto a Sassari. Dopo i roghi e i furti, ora i ladri si fanno più chirurgici e si “limitano” a rubare le ruote. L’ultimo caso risale alla scorsa notte, in via Ippolito Nievo, e ha visto una utilitaria derubata.

Ma non si tratta di un episodio isolato quanto ormai di una prassi consolidata che vede i copertoni trafugati al buio come accaduto pure in altre strade della zona. Il quartiere registra in generale una crescita, da diversi mesi, delle azioni contro le autovetture, i cui proprietari trovano aperte attraverso i finestrini spaccati oppure date alle fiamme.

