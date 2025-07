Un importante passo avanti per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico di Alghero. È stato firmato ieri l’atto di acquisizione da parte del Comune di circa 200 ettari di terreni a Capo Caccia e Punta Giglio, aree di straordinaria bellezza e valore ecologico riconosciuto a livello europeo.

L’acquisto, del valore complessivo di 400.000 euro, è stato reso possibile grazie al cofinanziamento tra Comune di Alghero e Parco di Porto Conte. I fondi provengono da bilancio comunale e dal progetto “Intervento integrato di conservazione durevole della fascia costiera”, finanziato dalla Regione Sardegna. «Restituire un patrimonio simile alla collettività è un atto di responsabilità e visione», ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto.

«Oggi apriamo nuove opportunità per il turismo sostenibile, l’educazione ambientale e la crescita della nostra comunità». Soddisfazione anche da parte del presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, che ha annunciato tre interventi prioritari: la messa in sicurezza e riforestazione dell’area di Punta Giglio, la gestione delle specie animali inselvatichite e l’eradicazione del ratto nero, specie invasiva pericolosa per la biodiversità.

© Riproduzione riservata