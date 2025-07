Via libera al progetto esecutivo sulla riqualificazione ed efficientamento energetico della Cittadella sportiva di Porto Torres, approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessora allo Sport, Gavina Muzzetto.

L’intervento di un milione e mezzo di euro, sarà possibile grazie al finanziamento regionale ottenuto nell’ambito del bando Ras da 50 milioni di euro, rivolto ai comuni dell’isola per la riqualificazione, adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento degli impianti sportivi di proprietà pubblica. Le risorse sono destinate all’efficientamento e all'adeguamento dell’impiantistica sportiva comunale. In particolare l’amministrazione turritana intende destinare un milione di euro al completamento degli interventi all’interno della cittadella sportiva di via Falcone e Borsellino e 500 mila per lavori di riqualificazione ed efficientamento del palasport “Alberto Mura”.

«L’obiettivo è migliorare i servizi accessori con i lavori sulle tribune e negli spogliatoi dei campi di calcio 2 e 3, realizzati in sintetico, dove sulle coperture verranno installati i pannelli fotovoltaici che alimenteranno le strutture di acqua calda e di parte della energia elettrica», spiega l’assessora Muzzetto. Mentre per quanto riguarda il PalaMura si vogliono indirizzare le risorse all’efficientamento energetico della facciata e alla sostituzione degli infissi. Un progetto di ammodernamento delle strutture sportive in linea con l’adeguamento alle norme di certificazione antincendio.

