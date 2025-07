Danze popolari dal mondo nella ricca quattro giorni del Festival internazionale Ittiri Folk Festa, che da venerdì alle 18 a lunedì 21 propone anche musica etnica ed eventi culturali.

La 40esima edizione organizzata dall'associazione Ittiri Cannedu con la collaborazione del Comune e la partecipazione della comunità propone un programma vario e originale. Venerdì inaugurazione mostre e “Sonos de ballu”. Sabato a mezzogiorno la consegna del Premio Zenìas alla Dinamo e la serata dedicata al ballo. Domenica la Messa dei Popoli (alle 11), la Gran Parata dei Gruppi (18.30) e la seconda serata dedicata al ballo.

Lunedì la rassegna-scambio di tradizioni gastronomiche e folkloriche. Ittiri Folk Festa è finanziata dalla Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Camera di Commercio. Sarà il sindaco Antonio Sau ad inaugurare le mostre e gli eventi culturali quasi tutti disseminati lungo corso Vittorio Emanuele. Le esposizioni saranno visitabili sino a lunedì.

In programma anche la rievocazione storica “La Pasionaria. Una donna ittirese” dedicata alla vita di Toiedda Meloni, a cura dell’Associazione culturale “Ischiglias” (casa Sanna); larievocazione di “Sant’Arrasa” a cura di compagnia teatrale “Coros” (casa Simula); Affaciadas- Dalla tradizione alla trasformazione sartoriale, a cura della ditta Bagella – Sassari (casa fratelli Delogu); “Waiting Room”, a cura di Ied Istituto Europer di Design (casa Pisanu) e infine la mostra “40 Anni di Festival” e Infopoint (locali Piras). Ittiri racconta la Folk Festa attraverso scatti dei fotografi ittiresi negli anni con mostra diffusa in piazza del Comune, corso Vittorio Emanuele, via Tola e via Marconi.

In calendario “Dalla terra alla tradizione”, mostra di ceramiche artistiche dal Campidano e da Ittiri; Feminas di Augusto Mola - Cagliari (casa Fiori Masia) e Feminas di Ugo Serpi – Uta (casa Delogu); l’arte della materia di Valentina Delogu e Felice Mele – Ittiri (casa Mele); la bellezza dell'imperfezione di Sandra Manus (casa Carassino). Per l'occasione apre il Museo della Radio e Telecomunicazioni “Mario Faedda” in Via Dante, 17 che festeggia i 130 anni di Wireless 1895-2025. Collegamenti radioamatoriali nel mondo 8° award “Ittiri Folk Festa” – edizione speciale per i 40 anni, a cura di “RadioClub Coros – ARI Porto Torres – MDXC -ARMI – GRSNM”.

Nei locali del Museo anche una mostra di foto d’epoca di Luigi Biddau. Alle 22 i i giardini pubblici ospitano “Sonos de ballu”, rassegna di musica etnica e danze popolari. Partecipano RIOS – Raichinas Isula Orminas Sonos, Gruppo musicale “Li Sandandonijre” – Penna Sant'Andrea (Abruzzo). Ospite speciale: Maria Giovanna Cherchi. Animano la sigla di apertura i ballerini della Scuola di ballo “Dance Explosion Sardegna”.

