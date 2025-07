Proteste di turisti e residenti, contestazioni al personale di Abbanoa (che non hanno alcuna responsabilità), comunicazioni all’utenza a ridosso delle interruzioni senza alcuna possibilità di programmazione e amministrazioni comunali impotenti di fronte al disservizio.

Sono i disastrosi risultati delle interruzioni improvvise (è la terza volta che succede a luglio) dell’erogazione dell’acqua in un’ampia area del Nord Sardegna, da Sassari sino a Santa Teresa Gallura e La Maddalena.

Mercoledì era stato comunicato l’ennesimo stop alle forniture sino alle 12 di oggi e ora l’utenza è stata informata sul prolungamento del disservizio sino al mezzogiorno di domani.

I danni per le attività turistiche e ricettive sono ingenti, si parla anche di chiusure di attività.

Il disservizio riguarda settori della città di Sassari e numerose altre località indicate nel sito di Abbanoa: «Persistono cali di pressione e interruzioni nelle zone della Gallura, come alcune località di Santa Teresa di Gallura (Conca Verde, Valle dell’Erica, San Pasquale e Santa Reparata), Aglientu (Vignola, Portobello, Rena Majore, La Foci, Lu Lucchesu, Contra Ruja), Palau e La Maddalena».

Il problema è che Enas, Ente acque della Sardegna, non può «garantire la fornitura dal Coghinas per interventi sul punto di presa nel principale invaso del nord Sardegna». Quindi l’acqua non alimenta i potabolizzatori di Truncu Reale e Pedra Majore. E anche il protocollo di emergenza, per alimentare Truncu Reale dall’invaso del Cuga, non sta dando risultati.

Ad aggravare la situazione, che potrebbe protrarsi nelle prossime settimane, i lavori programmati da Enas in piena estate sulle reti di Pedra Majore con i villaggi turistici pieni di persone.

Abbanoa sta ricevendo tantissime segnalazioni, alcuni villaggi in Gallura, (Vignola, Portobello, Rena Majore), sono in una situazione difficile, per non dire drammatica.

Alcuni amministratori di villaggi sono stati pesantemente contestati dai condomini per la mancata programmazione delle interruzioni, che però non dipende da loro.

