Il sindaco di Sassari ha accolto stamattina una delegazione della Torres Tennis, da poco salita in serie A2 con la formazione maschile mentre quella femminile ha mantenuto la permanenza in B1.

A Palazzo Ducale sono arrivati, capitanati dal presidente Marco Ticca, il vicepresidente Franco Cillara, il maestro Mauro Rodighiero, i tecnici Alessandro Caggiari, Luca Naitana e Federico Sgarella, i giocatori Marco Pinna e Gianluca Sarais e le giocatrici Carolina Cicu e Giulia Pisano.

«Il vostro lavoro è prezioso- queste le parole del primo cittadino Giuseppe Mascia- e i vostri risultati, oltre a dare lustro alla città, rappresentano uno stimolo per la nostra amministrazione nell’obiettivo di ampliare la disponibilità di impianti dedicati alle tante discipline che a Sassari si fanno spazio tra tanti sacrifici».

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della creazione di una cittadella sportiva e della necessità, ha dichiarato il sindaco, «di dotarsi di impianti in grado di ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale, che possono rappresentare un traino per il turismo e per l’economia locale».

