Denunciato a Ossi un uomo ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. I carabinieri, durante un controllo nei giorni scorsi, hanno visto nel giardino della persona indagata un cane meticcio che versava in gravi condizioni di salute e in una pessima situazione igienica.

Evidente il deperimento fisico oltre al fatto che fosse stretto a una catena arrugginita che ne limitava ogni possibilità di movimento. L’ispezione successiva ha rivelato la totale assenza di cibo e acqua e di un ricovero idoneo per l’animale. Il contesto già critico si è aggravato con la presenza di numerose deiezioni nell’area, compromettendo così il quadro igienico-sanitario.

Fiamma, questo il nome del cane, è stato sottoposto a sequestro e affidato alle cure del canile competente. Il personale della struttura ha provveduto ad attivare la necessaria profilassi sanitaria, alla microchippatura e a garantire una sistemazione consona alle necessità fisiologiche e di benessere dell’animale.

L’attività condotta dai militari della stazione di Ossi si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati commessi in danno di animali.

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