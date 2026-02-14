Percorsi di gruppo per stimolare corpo e mente nelle persone ultra sessantenni. L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ossi promuove, nell’ambito delle attività previste dal Plus Anglona Coros Figulinas, i laboratori gratuiti dedicati agli over 60 proposti dalla Cooperativa Sociale EduPè. Si tratta di percorsi di gruppo pensati per favorire il benessere psicofisico, mantenere uno stile di vita attivo e creare nuove occasioni di incontro e socialità. Le attività previste comprendono i Laboratori di movimento, con attività motorie leggere e adattate, finalizzate a migliorare mobilità, equilibrio e benessere generale; laboratorimanuali e creativi, dedicati all’espressione personale e alla condivisione di competenze ed esperienze. La tipologia di laboratorio che verrà attivata sarà definita anche in base al numero di iscrizioni e agli interessi manifestati dai partecipanti, così da rispondere al meglio alle esigenze della comunità.I laboratori sono riservati ai residenti over 60 e prevedono un massimo di 10 partecipanti. L’iniziativa rientra nel progetto per la realizzazione di interventi a favore di anziani autosufficienti nei Comuni aderenti al Plus con l’obiettivo di promuovere benessere, partecipazione attiva e rafforzare il senso di comunità.

