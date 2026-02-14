Due giorni senza luce. In viale dei Pini, lungo la strada vicinale Monte Oro di Sassari, manca la corrente elettrica da giovedì mattina. Una conseguenza delle condizioni meteo che stanno affliggendo la città e l’intera isola da giorni. Ci sono però 40 famiglie, residenti nella zona, che da 48 ore sono privi di riscaldamento, acqua calda, illuminazione e con il cibo conservato in frigorifero andato a male.

Gli operatori dell’Enel, impegnati su diversi fronti in questi giorni, non sono ancora riusciti a intervenire per risolvere il guasto. E il disagio per gli abitanti cresce.

