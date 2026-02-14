Si accende il confronto sul trasferimento, seppur temporaneo, del Servizio per le Dipendenze (Serd) dai locali di via degli Orti agli spazi della guardia medica dell’ospedale Marino. A intervenire è il presidente della Commissione consiliare alla Sanità del Comune di Alghero, Christian Mulas, che ha già chiesto «formali e puntuali chiarimenti» ai vertici dell’Asl di Sassari. Secondo Mulas, la scelta solleva criticità sotto il profilo organizzativo, sanitario e sociale.

Il Serd, sottolinea, «non è soltanto un servizio medico, ma un presidio socio-sanitario integrato» che richiede un contesto territoriale dedicato, capace di garantire accoglienza, riservatezza e un approccio non stigmatizzante. L’inserimento in ambito ospedaliero, evidenzia, rischierebbe di accentuare disagio e resistenze negli utenti, oltre a creare possibili difficoltà logistiche legate alla distanza dal centro cittadino.

Il presidente richiama inoltre la riforma dell’assistenza territoriale, che punta a integrare i servizi nelle Case di Comunità e nei Distretti sanitari, rafforzandone la prossimità. La questione sarà al centro della prossima Commissione Sanità, già convocata, per un approfondimento nell’interesse della comunità e delle fasce più fragili.

© Riproduzione riservata