Ittiri, il fiume s’ingrossa e cinque persone restano isolate: salvate nella notteL’intervento dei vigili del fuoco
Cinque persone sono rimaste isolate nella notte seguito della piena del fiume, nella località Camedda di Ittiri.
È stato necessario l’intervento della squadra sommozzatori del Comando dei vigili del fuoco di Sassari, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, per soccorrere cinque persone rimaste bloccate a causa dell’ingrossamento del fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle le proprie abitazioni.
L’intervento, condotto con tecniche di soccorso fluviale, ha consentito in breve tempo di portare in salvo tutte le persone coinvolte, senza ulteriori criticità.