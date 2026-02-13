A fuoco oggi a Sassari un'autovettura in via Lago di Baratz nel quartiere di Latte Dolce. Nel pomeriggio una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme scaturite dalla macchina.

Il conducente aveva dato l'allarme quando aveva visto uscire del fumo dall'abitacolo. Secondo i primi rilievi dei pompieri, il rogo avrebbe avuto origine da un cortocircuito nell'impianto elettrico del veicolo. Non si segnalano feriti.

© Riproduzione riservata