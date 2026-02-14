Allerta meteo: a Usini restano chiusi parchi, cimitero e via DiazUlteriore ordinanza dell’amministrazione comunale per tutelare la sicurezza pubblica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’allerta meteo costringe l’amministrazione comunale di Usini ad emettere ulteriori ordinanze di chiusura dei principali giardini e luoghi aperti al pubblico, compreso il cimitero ela strada di via Diaz fino a domenica 15 febbraio. Il provvedimento prevede la chiusura del parco Lavatoio, il cimitero comunale, il parco delle Rimembranze, i giardini di fronte a Santa Croce e il tratto di strada tra via Diaz e via Falcone. Il sindaco di Usini, Antonio Brundu, ha anche attivato il Coc, il Centro operativo comunale mettendo in allerta la Polizia locale, barracelli e protezione civile.
La chiusura di parchi e aree verdi è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica, vista la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero comportare pericolo per la caduta di rami, piante e alberi e altro. L’invito alla popolazione è di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento. È richiesta particolare attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili. L'amministrazione comunale invita tutti a restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza.