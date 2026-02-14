Alghero: sabbia sulla carreggiata, chiusa la litoraneaVento, piogge e mareggiate: disagi anche nelle campagne con diversi allagamenti
Una violenta libecciata ha investito Alghero fin dalle prime ore del mattino, provocando disagi diffusi lungo la fascia costiera e nell’agro. Le raffiche di vento, accompagnate da mareggiate sostenute, hanno colpito in particolare il tratto del lungomare che dal Lido conduce a Fertilia: la sabbia sospinta dal mare ha invaso la carreggiata rendendo necessario l’intervento dei mezzi e la chiusura temporanea della litoranea al traffico per ragioni di sicurezza.
Criticità anche nelle campagne, dove le piogge insistenti delle ultime ore hanno saturato i terreni. In zona Ungias e Mamuntanas si registrano allagamenti diffusi: in alcuni punti i campi si sono trasformati in vere e proprie distese d’acqua, con difficoltà per la viabilità rurale e per le aziende agricole. Disagi pure nelle borgate. A Santa Maria La Palma diverse utenze risultano ancora senza energia elettrica a causa dei guasti alle linee provocati dal vento. Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore rinforzo del vento, con rotazione a maestrale. Una nuova fase che potrebbe mantenere alta l’attenzione soprattutto lungo il litorale, già messo a dura prova dalla mareggiata di questa mattina.