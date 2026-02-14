Due finanziamenti regionali per riportare il campo Mariotti al centro della vita sportiva cittadina. A darne notizia è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che annuncia l’arrivo di 200mila euro destinati alla messa a norma e alla manutenzione dell’impianto, resi fruibili dopo la firma della convenzione tra Regione e Comune di Alghero. A questi si aggiungono ulteriori 70mila euro per la progettazione.

«Per gli algheresi il Mariotti non è solo un impianto sportivo, ma un luogo che custodisce la memoria collettiva della comunità della Riviera del Corallo. Investire sul Mariotti significa investire sulla storia e sul futuro del calcio algherese», dichiara Di Nolfo. Il finanziamento per la progettazione consentirà di definire nel dettaglio gli interventi necessari in relazione agli standard della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

«La progettazione è uno strumento decisivo - sottolinea - per accompagnare in modo continuo la crescita calcistica della città, anche alla luce della straordinaria stagione dell’Alghero Calcio. L’obiettivo - conclude il consigliere regionale algherese - è riportare l’Alghero Calcio a giocare al Mariotti restituendo alla comunità il tempio del calcio cittadino. Oggi, grazie ai due finanziamenti regionali, quella meta è concreta e sempre più vicina>.

